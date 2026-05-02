Bourg-Madame

COURSE DE CAISSES À SAVON CALDEGAS

Caldégas Bourg-Madame Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Course de caisses à savon à Caldégas . Marché artisans & producteurs, vide-grenier, concert à 20h: Lunar Bloom . Restauration sur place….

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Caldégas Bourg-Madame 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 52 41

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English :

Soapbox race in Caldégas . Artisans & producers market, garage sale, concert at 8pm: Lunar Bloom . Catering on site….

L’événement COURSE DE CAISSES À SAVON CALDEGAS Bourg-Madame a été mis à jour le 2026-05-02 par OTC PYRENEES CERDAGNE