COURSE DE CAISSES À SAVON CALDEGAS Bourg-Madame
COURSE DE CAISSES À SAVON CALDEGAS Bourg-Madame samedi 20 juin 2026.
Bourg-Madame
COURSE DE CAISSES À SAVON CALDEGAS
Caldégas Bourg-Madame Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Course de caisses à savon à Caldégas . Marché artisans & producteurs, vide-grenier, concert à 20h: Lunar Bloom . Restauration sur place….
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Caldégas Bourg-Madame 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 52 41
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English :
Soapbox race in Caldégas . Artisans & producers market, garage sale, concert at 8pm: Lunar Bloom . Catering on site….
L’événement COURSE DE CAISSES À SAVON CALDEGAS Bourg-Madame a été mis à jour le 2026-05-02 par OTC PYRENEES CERDAGNE