Course de caisses à savon – Caudrot 22 juin 2025 09:00

Gironde

Course de caisses à savon Place des Tilleuls Caudrot Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 09:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Première course en caisse à savon! Inscription ouvertes à tous. Toute la journée déambulation de voitures anciennes, pompom girls, foodtruck, tombola, course de vitesse et animation musicale. .

Place des Tilleuls

Caudrot 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 81 23 mairiecaudrot@orange.fr

