Informations pratiques

Chilly-sur-Salins

Course de caisses à savon

Chilly-sur-Salins Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Venez nombreux encourager les pilotes !

Pilotes amateurs bienvenus !

Inscription course 2€

Animation, buvette et restauration.

Repas midi sans réservation (Adultes 10€, enfants 5 €).

ça va déraper !

Organisateur AEP Association d’Éducation Populaire de Chilly-sur-Salins .

Chilly-sur-Salins 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 56 25 91

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English : Course de caisses à savon

L’événement Course de caisses à savon Chilly-sur-Salins a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA