Course de caisses à savon Chilly-sur-Salins
dimanche 23 août 2026 · Chilly-sur-Salins
Informations pratiques
Chilly-sur-Salins
Course de caisses à savon
Chilly-sur-Salins Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 17:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Venez nombreux encourager les pilotes !
Pilotes amateurs bienvenus !
Inscription course 2€
Animation, buvette et restauration.
Repas midi sans réservation (Adultes 10€, enfants 5 €).
ça va déraper !
Organisateur AEP Association d’Éducation Populaire de Chilly-sur-Salins .
Chilly-sur-Salins 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 56 25 91
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English : Course de caisses à savon
L’événement Course de caisses à savon Chilly-sur-Salins a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA