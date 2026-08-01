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AGENDA · Chilly-sur-Salins

Course de caisses à savon Chilly-sur-Salins

dimanche 23 août 2026 · Chilly-sur-Salins

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
39110 Chilly-sur-Salins
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Chilly-sur-Salins

Course de caisses à savon

Chilly-sur-Salins Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :
2026-08-23

Venez nombreux encourager les pilotes !
Pilotes amateurs bienvenus !
Inscription course 2€

Animation, buvette et restauration.
Repas midi sans réservation (Adultes 10€, enfants 5 €).

ça va déraper !

Organisateur AEP Association d’Éducation Populaire de Chilly-sur-Salins   .

Chilly-sur-Salins 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 56 25 91 

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English : Course de caisses à savon

L’événement Course de caisses à savon Chilly-sur-Salins a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA