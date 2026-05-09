Cier-de-Rivière

COURSE DE CAISSES À SAVON

Village Cier-de-Rivière Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 07:30:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Convivial et familial des descentes de caisses à savon et des animations toutes la journée avec restauration et buvette.

7h30 accueil des participants.

10h à 12h et 14h à 17h descente des caisses.

Midi repas Soirée repas dansant.

Organisé par Cier Animations et Loisirs, les Mobeurs du Comminges et le Comité Interrégional de Caisses à savon Folkloriques, cet événement convivial et familial réunira des participants de différents horizons autour d’une journée placée sous le signe du divertissement, de la créativité et de la bonne humeur. Des descentes de caisses à savon, des animations ainsi qu’un espace de restauration seront proposés tout au long de la journée.

– 7h30 accueil des caisses avec contrôle des caisses folkloriques, inscriptions des caisses et paiements des licences.

– à partir de 10h descente (manche d’essai et 1ère manche).

– 12h à 12h30 repas.

– 14h reprise de la descente.

– 18h remise des prix

– Soirée repas et soirée dansante organisée par l’association Mobeurs du Comminges. .

Village Cier-de-Rivière 31510 Haute-Garonne Occitanie cieranimationsetloisirs@gmail.com

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English :

Family-friendly: soapbox descents and entertainment all day long, with refreshments and refreshment stands.

7:30 am: participants welcome.

10 a.m. to 12 p.m. and 2 p.m. to 5 p.m.: soapbox descents.

Noon: lunch Evening: dinner and dance.

L’événement COURSE DE CAISSES À SAVON Cier-de-Rivière a été mis à jour le 2026-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE