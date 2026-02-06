Course de caisses à savon

Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le comité des fêtes de Blanzac Côteaux-du-Blanzacais organise une grande course de caisses à savon pour l’Ascension.

Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 67 57 25 cdfcoteauxdublanzacais@gmail.com

The Blanzac Côteaux-du-Blanzacais festival committee is organizing a big soapbox race for Ascension Day.

