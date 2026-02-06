Course de caisses à savon Coteaux-du-Blanzacais
Course de caisses à savon Coteaux-du-Blanzacais jeudi 14 mai 2026.
Course de caisses à savon
Coteaux-du-Blanzacais Charente
Le comité des fêtes de Blanzac Côteaux-du-Blanzacais organise une grande course de caisses à savon pour l’Ascension.
Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 67 57 25 cdfcoteauxdublanzacais@gmail.com
English : Course de caisses à savon
The Blanzac Côteaux-du-Blanzacais festival committee is organizing a big soapbox race for Ascension Day.
