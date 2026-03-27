Course de caisses à savon et Soirée Années 80

Le bourg Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Courses de caisses à savon Les fous du volant .

Matin 2 essais à partir de 9h.

Après-midi 3 manches.

Fin des courses à 17h30.

Association Bretagne 39/45 exposition matériels et véhicules, reconstitution d’un campement pendant l’occupation.

Structure gonflable.

Buvette et Foodtruck.

19h30 soirée Années 80 animée par DJ Diaoul. .

Le bourg Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 68 70 55 85

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English : Course de caisses à savon et Soirée Années 80

L’événement Course de caisses à savon et Soirée Années 80 Locmélar a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX