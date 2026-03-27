Course de caisses à savon et Soirée Années 80 Locmélar
Course de caisses à savon et Soirée Années 80 Locmélar dimanche 5 avril 2026.
Course de caisses à savon et Soirée Années 80
Le bourg Locmélar Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Courses de caisses à savon Les fous du volant .
Matin 2 essais à partir de 9h.
Après-midi 3 manches.
Fin des courses à 17h30.
Association Bretagne 39/45 exposition matériels et véhicules, reconstitution d’un campement pendant l’occupation.
Structure gonflable.
Buvette et Foodtruck.
19h30 soirée Années 80 animée par DJ Diaoul. .
Le bourg Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 68 70 55 85
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English : Course de caisses à savon et Soirée Années 80
L’événement Course de caisses à savon et Soirée Années 80 Locmélar a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX