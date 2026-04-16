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Course de caisses à savon Clos Serein Eyragues

Course de caisses à savon Clos Serein Eyragues dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Clos Serein

Adresse : Chemin du Clos Serein

Ville : 13630 Eyragues

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif :

Eyragues

Course de caisses à savon

Dimanche 19 avril 2026. Clos Serein Chemin du Clos Serein Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

La course de caisses à savon du Clos Serein revient !
La course de caisses à savon du Clos Serein revient !

Programme
8h Inscription des participants et contrôle technique des caisses à savon.
10h Première et deuxième manches.
12h Repas.
14h Troisième et quatrième manches.

Remise des prix et verre de l’amitié à l’issue des épreuves.

Buvette et petite restauration sur place.   .

Clos Serein Chemin du Clos Serein Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   arcs.eyragues@gmail.com

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English :

The Clos Serein soapbox race is back!

L’événement Course de caisses à savon Eyragues a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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