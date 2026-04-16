Course de caisses à savon Clos Serein Eyragues
Course de caisses à savon Clos Serein Eyragues dimanche 19 avril 2026.
Eyragues
Course de caisses à savon
Dimanche 19 avril 2026. Clos Serein Chemin du Clos Serein Eyragues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
La course de caisses à savon du Clos Serein revient !
La course de caisses à savon du Clos Serein revient !
Programme
8h Inscription des participants et contrôle technique des caisses à savon.
10h Première et deuxième manches.
12h Repas.
14h Troisième et quatrième manches.
Remise des prix et verre de l’amitié à l’issue des épreuves.
Buvette et petite restauration sur place. .
Clos Serein Chemin du Clos Serein Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur arcs.eyragues@gmail.com
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English :
The Clos Serein soapbox race is back!
L’événement Course de caisses à savon Eyragues a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence