Course de caisses à savon Clos Serein Eyragues

Eyragues

Course de caisses à savon

Dimanche 19 avril 2026. Clos Serein Chemin du Clos Serein Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

La course de caisses à savon du Clos Serein revient !

La course de caisses à savon du Clos Serein revient !



Programme

8h Inscription des participants et contrôle technique des caisses à savon.

10h Première et deuxième manches.

12h Repas.

14h Troisième et quatrième manches.



Remise des prix et verre de l’amitié à l’issue des épreuves.



Buvette et petite restauration sur place. .

Clos Serein Chemin du Clos Serein Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur arcs.eyragues@gmail.com

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English :

The Clos Serein soapbox race is back!

L’événement Course de caisses à savon Eyragues a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence