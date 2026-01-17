Course de caisses à savon Fresnay-sur-Sarthe
Course de caisses à savon Fresnay-sur-Sarthe dimanche 31 mai 2026.
Course de caisses à savon
Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
2ème édition de la course de caisses à savon à Fresnay-sur-Sarthe !
Le dimanche 31 mai, l’UCAF (Union des Commerçants et Artisans de Fresnay) et l’Amicale des Sapeurs-pompiers de Fresnay vous donnent rendez-vous pour la 2ème course de caisses à savon à Fresnay-sur-Sarthe !
Rassemblement au point de contrôle Place de Bassum, parade dans les rues de la ville jusqu’à la Rue Saint-Sauveur (point de départ). Restauration sur place.
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles (02 43 33 28 04), 50€ par équipage.
4 personnes maximum par équipage. Règlement complet disponible sur demande auprès de l’Office de Tourisme. .
Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 28 04 contact@tourisme-alpesmancelles.fr
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English :
2nd soapbox race in Fresnay-sur-Sarthe!
L’événement Course de caisses à savon Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Alpes Mancelles