Course de caisses à savon avenue Edouard Capdeville La Brède

Après une première édition en 2024 qui restera dans les annales brédoises, l’Association Esprit 4 Roues organise pour la seconde année consécutive la Course de Caisse à Savon de la Brède, Dimanche 7 Septembre. Les concurrents relèveront le défi de la descente de l’avenue Edouard Capdeville, à partir de 10 h, avec le matin une épreuve réservée aux enfants de 4 à 11 ans, deux descentes chronométrées l’après-midi, à partir de 14 h, pour les plus de 12 ans .

avenue Edouard Capdeville La Brède La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 07 52 45 esprit4roues@gmail.com

