Course de caisses à savon Octeville-sur-Mer

Course de caisses à savon Octeville-sur-Mer dimanche 21 septembre 2025.

Course de caisses à savon

Rue Félix Faure Octeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Prêts à vivre des sensations fortes et un moment convivial ? La traditionnelle course à savon d’Octeville-sur-Mer revient pour une nouvelle édition festive !

Au programme

Une descente adulte et une descente spéciale kids pour petits et grands passionnés de caisses à savon.

Des récompenses pour les trois meilleurs chronos et pour la caisse la plus originale.

En prime, une ambiance garantie avec la fanfare itinérante, le village des associations installé place de la Mairie, sans oublier la buvette et la restauration sur place pour prolonger la journée.

Venez encourager les pilotes, partager un moment en famille ou entre amis et profiter d’un rendez-vous festif au cœur d’Octeville-sur-Mer !

Inscription à funkyevents@otlook.fr pour les concurrents .

Rue Félix Faure Octeville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 54 62 80

