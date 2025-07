Course de caisses à savon Parux

Course de caisses à savon Parux dimanche 10 août 2025.

Course de caisses à savon

Église Parux Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-10 10:00:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

La MJC de Parux et le Team cas 54 organisent la première course de caisse à savon, avec une descente de 700 mètres. Buvette et restauration sur place.

Tarif: 10€ la caisse

Informations et inscriptions au 06 32 79 79 39Tout public

.

Église Parux 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 32 79 79 39

English :

Parux MJC and Team cas 54 organize the first soapbox race, with a 700-meter descent. Refreshments and catering on site.

Price: 10? per box

Information and registration: 06 32 79 79 39

German :

Das MJC von Parux und das Team cas 54 organisieren das erste Seifenkistenrennen mit einer 700 Meter langen Abfahrt. Getränke und Verpflegung vor Ort.

Preis: 10? pro Kiste

Informationen und Anmeldungen unter 06 32 79 79 39

Italiano :

Il Parux MJC e il Team cas 54 organizzano la prima gara di soapbox, con una discesa di 700 metri. Ristoro e ristorazione in loco.

Prezzo: 10 euro a scatola

Informazioni e iscrizioni al numero 06 32 79 79 39

Espanol :

El Parux MJC y el Team cas 54 organizan la primera carrera de soapbox, con un descenso de 700 metros. Refrescos y catering in situ.

Precio: 10 euros por caja

Información e inscripciones en el 06 32 79 79 39

L’événement Course de caisses à savon Parux a été mis à jour le 2025-07-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS