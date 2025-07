Course de caisses à savon Sahune

Course de caisses à savon Sahune dimanche 31 août 2025.

Course de caisses à savon

Sahune Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

La foire se prépare et on vous annonce déjà qu’il y aura notre mythique descente de caisse à savons!

Préparez vous!

800m de descente. Temps et originalité primés.

Obligatoire casque, système de freinage, crochet d’attelage, sangle.

Inscription gratuite

.

Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 06310722

English :

The fair is gearing up, and we’re already announcing that we’ll be featuring our legendary soap crate raid!

Get ready for it!

800m of descent. Prizes for time and originality.

Mandatory: helmet, braking system, towing hook, strap.

Free registration

German :

Der Jahrmarkt ist in Vorbereitung und wir kündigen bereits an, dass es unsere legendäre Seifenkistenfahrt geben wird!

Machen Sie sich bereit!

800 m Abfahrt. Zeit und Originalität werden prämiert.

Obligatorisch: Helm, Bremssystem, Anhängerkupplung, Gurt.

Kostenlose Anmeldung

Italiano :

La fiera si sta preparando e già annunciamo che avrà luogo il nostro leggendario raid di casse di sapone!

Preparatevi!

800 m di discesa. Premi per il tempo e l’originalità.

Obbligatorio: casco, sistema frenante, gancio di traino, cinghia.

Iscrizione gratuita

Espanol :

La feria se está preparando, ¡y ya estamos anunciando que tendrá lugar nuestro legendario asalto a las cajas de jabón!

¡Prepárate para ello!

800m de descenso. Premios al tiempo y a la originalidad.

Obligatorio: casco, sistema de frenado, gancho de remolque, correa.

Inscripción gratuita

L’événement Course de caisses à savon Sahune a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale