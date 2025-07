Course de caisses à savon Saint-Dizier

Course de caisses à savon Saint-Dizier dimanche 21 septembre 2025.

Course de caisses à savon

CSC Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Tout public

Envie d’un défi fun, créatif et complètement déjanté entre amis ou en famille ? C’est LE rendez-vous à ne pas manquer ! Imaginez vous construisez votre bolide, vous le lancez à toute allure sur un parcours fou avec vue panoramique sur la ville… et en plus, il y a des récompenses pour la caisse la plus rapide et celle la plus originale Alors, prêt à relever le défi ? .

CSC Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 79 88

