Informations pratiques

Saint-Julien

COURSE DE CAISSES À SAVON

Au pied du Prieuré de Saint-Julien Saint-Julien Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Vibrez au rythme de la course de caisses à savon au pied du Prieuré de Saint-Julien ! Une journée 100 % fun et ouverte à tous avec descentes insolites, présence spectaculaire de drift trikes, prix à gagner, animations, buvette et snacking sur place.

Suivez le guide pour une journée sensationnelle au cœur du Haut-Languedoc ! La célèbre course de caisses à savon pose ses roues au pied du majestueux Prieuré de Saint-Julien pour un événement haut en couleur où ça va déraper grave . Ouverte à tous, cette compétition insolite invite petits et grands, amateurs de vitesse et constructeurs ingénieux, à dévaler la piste dans une ambiance 100 % fun et conviviale. Venez encourager les équipages intrépides, admirer l’originalité des bolides artisanaux et frissonner devant les démonstrations spectaculaires de Drift Trikes. Pour prolonger ce moment festif en famille ou entre amis, profitez des nombreuses animations prévues sur place ainsi que d’un espace buvette et snacking. De superbes prix viendront récompenser les descentes les plus mémorables de la journée. Un rendez-vous estival incontournable pour faire le plein de bonne humeur et de souvenirs partagés ! .

Au pied du Prieuré de Saint-Julien Saint-Julien 34390 Hérault Occitanie +33 6 73 32 19 85 lessavonnettesdesaintjulien@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : COURSE DE CAISSES À SAVON

Get into the spirit of the soapbox derby at the foot of the Prieuré de Saint-Julien! A day of 100% fun open to everyone, featuring unique downhill runs, spectacular drift trike demonstrations, prizes to be won, entertainment, and a refreshment stand and snacks on site.

L’événement COURSE DE CAISSES À SAVON Saint-Julien a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC