Course de caisses à savon Tauxigny-Saint-Bauld

Course de caisses à savon Tauxigny-Saint-Bauld lundi 14 juillet 2025.

Course de caisses à savon

Place de la Mairie Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-07-14 17:00:00

Date(s) :

2025-07-14

3ème édition de la course de caisses à savon ; belle descente, ambiance conviviale et festive !

Buvettes et restauration sur place.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Place de la Mairie Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 18 02 mairie@tauxignysaintbauld.fr

English :

3rd edition of the soapbox race; great downhill, friendly and festive atmosphere!

Refreshments and catering on site.

We look forward to seeing you there!

German :

3. Ausgabe des Seifenkistenrennens; schöne Abfahrt, freundliche und festliche Atmosphäre!

Getränke und Verpflegung vor Ort.

Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

3a edizione della gara di soapbox; una grande discesa e un’atmosfera amichevole e festosa!

Ristoro e catering in loco.

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

3ª edición de la carrera de soapbox; ¡un gran descenso y un ambiente amistoso y festivo!

Refrescos y catering in situ.

¡Te esperamos!

