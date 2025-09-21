Course de caisses à savon Vars
Course de caisses à savon Vars dimanche 21 septembre 2025.
Course de caisses à savon
Centre bourg Vars Charente
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Venez dévaler la pente avec style et bonne humeur !
Centre bourg Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine lacagouillesavonnaisedelaboixe@gmail.com
English :
Come down the slope in style and good spirits!
German :
Stürzen Sie sich mit Stil und guter Laune den Hang hinunter!
Italiano :
Venite a divertirvi sulle piste con stile e buon umore!
Espanol :
Ven a deslizarte por las pistas con estilo y buen humor
