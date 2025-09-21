Course de caisses à savon Vars

Course de caisses à savon Vars dimanche 21 septembre 2025.

Course de caisses à savon

Centre bourg Vars Charente

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Venez dévaler la pente avec style et bonne humeur !

Centre bourg Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine lacagouillesavonnaisedelaboixe@gmail.com

English :

Come down the slope in style and good spirits!

German :

Stürzen Sie sich mit Stil und guter Laune den Hang hinunter!

Italiano :

Venite a divertirvi sulle piste con stile e buon umore!

Espanol :

Ven a deslizarte por las pistas con estilo y buen humor

L’événement Course de caisses à savon Vars a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente