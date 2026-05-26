COURSE DE CAISSES À SAVON Villardonnel
COURSE DE CAISSES À SAVON Villardonnel dimanche 23 août 2026.
Villardonnel
COURSE DE CAISSES À SAVON
Villardonnel Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Les bolides dévaleront les rues de Villardonnel. Sur un parcours sinueux, avec un fort dénivelé, les caisses à savon, les trikes, les caisses folkloriques vont s’amuser et amuser le public.
Animation gratuite sur toute la journée
• 8h30 Inscription des concurrents
• 9h30 premiers départs
• 12h pause repas
• 17h remise des prix
3 descentes chronométrées mais les descentes sont permanentes sur la journée, grâce au circuit de remontée parallèle.
Repas de midi Buvette, crêpes, glaces
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Villardonnel 11600 Aude Occitanie +33 6 26 56 14 40 vlac_11600@gmail.com
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English :
The cars will race down the streets of Villardonnel. On a winding course with a steep gradient, soapboxes, trikes and folkloric crates will entertain and amuse the public.
Free entertainment all day long:
? 8:30 a.m. Competitor registration
? 9:30 am: First starts
? 12pm: lunch break
? 5pm: prize-giving ceremony
3 timed runs, but runs are permanent throughout the day, thanks to the parallel lift circuit.
Lunch Buffet, crêpes, ice creams
L’événement COURSE DE CAISSES À SAVON Villardonnel a été mis à jour le 2026-05-26 par