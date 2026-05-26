Villardonnel

COURSE DE CAISSES À SAVON

Villardonnel Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Les bolides dévaleront les rues de Villardonnel. Sur un parcours sinueux, avec un fort dénivelé, les caisses à savon, les trikes, les caisses folkloriques vont s’amuser et amuser le public.

Animation gratuite sur toute la journée

• 8h30 Inscription des concurrents

• 9h30 premiers départs

• 12h pause repas

• 17h remise des prix

3 descentes chronométrées mais les descentes sont permanentes sur la journée, grâce au circuit de remontée parallèle.

Repas de midi Buvette, crêpes, glaces

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Villardonnel 11600 Aude Occitanie +33 6 26 56 14 40 vlac_11600@gmail.com

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English :

The cars will race down the streets of Villardonnel. On a winding course with a steep gradient, soapboxes, trikes and folkloric crates will entertain and amuse the public.

Free entertainment all day long:

? 8:30 a.m. Competitor registration

? 9:30 am: First starts

? 12pm: lunch break

? 5pm: prize-giving ceremony

3 timed runs, but runs are permanent throughout the day, thanks to the parallel lift circuit.

Lunch Buffet, crêpes, ice creams

L’événement COURSE DE CAISSES À SAVON Villardonnel a été mis à jour le 2026-05-26 par