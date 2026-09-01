Course de Caisses à Savon Villers-sur-Mer

Informations pratiques

Villers-sur-Mer

Course de Caisses à Savon

Amphithéâtre Perdrisot et rue des Bosquets Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Le 26 septembre de drôles de bolides seront au départ d’un circuit pas comme les autres à Villers-sur-Mer… Et c’est bien normal, car la ville accueille la 2ème édition de sa course en Caisses à Savon !

Le 26 septembre, de drôles de bolides seront au départ d’un circuit pas comme les autres à Villers-sur-Mer… Et c’est bien normal, car la ville accueille la 2ème édition de sa course en Caisses à Savon !

Chacun laisse place à son imagination la plus folle pour créer une caisse et atteindre la ligne d’arrivée en défiant le chronomètre. Mais pas que : des déguisements loufoques et des noms d’équipes amusants, tels sont les ingrédients pour une aventure en Caisses à Savon réussie.

Sur un parcours de 450m au dénivelé négatif de 50m, des lignes droites (bien sûr), des pentes (évidemment) et des virages serrés (étroitement) ! Avis aux intrépides, créatifs, audacieux, rigolos, amis, voisins, collègues, jeunes, moins jeunes… Bref, tout le monde a sa place pour participer.

Une course un brin déjantée et totalement folklorique où l’unique énergie pour faire avancer le bolide est l’énergie gravitationnelle ; autrement dit, la force physique. Car les Caisses à Savon, c’est aussi un événement économique et écologique. Les véhicules fait maison sont fabriqués à partir de matériaux simples de seconde main, souvent récupérés et recyclés.

Équipe : 1 pilote (ou duo pilote/co-pilote) + 2 assistants

Ouvert aux +14 ans à la date de l’événement .

Amphithéâtre Perdrisot et rue des Bosquets Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : Course de Caisses à Savon

On 26 September, some rather quirky racing cars will line up at the start of a circuit unlike any other in Villers-sur-Mer… And that’s only to be expected, as the town is hosting the second edition of its Soapbox Race!

L’événement Course de Caisses à Savon Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par OT SPL Deauville