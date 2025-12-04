Course de caisses à savons Châteauroux

Course de caisses à savons

Rue Alain Fournier Châteauroux Indre

Tarif : 100 – 100 – EUR

100

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

À vos caisses, prêts… partez ! La course de caisses à savon de Châteauroux revient pour une 4? édition haute en couleur !

Le 29 mars 2026, la descente des Cordeliers à Châteauroux accueillera de nouveau la course de caisses à savon ! Une journée fun et ouverte à tous, avec des véhicules créatifs et une ambiance conviviale.

Inscription via helloasso 100 .

Rue Alain Fournier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 75 87 03 33 caisseasavon.tc@gmail.com

English :

The 3rd Châteauroux soapbox race returns to the Couvent des Cordeliers.

