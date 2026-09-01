Course de caisses à savons Fort-du-Plasne
dimanche 27 septembre 2026 · Fort-du-Plasne
Informations pratiques
Fort-du-Plasne
Course de caisses à savons
Salle polyvalente Fort-du-Plasne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Course de caisses à savons organisé par le comité des fêtes et la fédération comtoise de caisses à savons !
RDV à Fort-du-Plasne dimanche 27 septembre, de 10h à 18h pour encourager les coureurs et partager un bon moment autour de la course, du repas et de la buvette ! .
Salle polyvalente Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 51 78 49
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English : Course de caisses à savons
L’événement Course de caisses à savons Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-06-06 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX