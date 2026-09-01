UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fort-du-Plasne

Course de caisses à savons Fort-du-Plasne

dimanche 27 septembre 2026 · Fort-du-Plasne

Course de caisses à savons Fort-du-Plasne

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
39150 Fort-du-Plasne
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Fort-du-Plasne

Course de caisses à savons

Salle polyvalente Fort-du-Plasne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Course de caisses à savons organisé par le comité des fêtes et la fédération comtoise de caisses à savons !
RDV à Fort-du-Plasne dimanche 27 septembre, de 10h à 18h pour encourager les coureurs et partager un bon moment autour de la course, du repas et de la buvette !   .

Salle polyvalente Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 51 78 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course de caisses à savons

L’événement Course de caisses à savons Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-06-06 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX