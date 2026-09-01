Informations pratiques

Fort-du-Plasne

Course de caisses à savons

Salle polyvalente Fort-du-Plasne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Course de caisses à savons organisé par le comité des fêtes et la fédération comtoise de caisses à savons !

RDV à Fort-du-Plasne dimanche 27 septembre, de 10h à 18h pour encourager les coureurs et partager un bon moment autour de la course, du repas et de la buvette ! .

Salle polyvalente Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 51 78 49

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English : Course de caisses à savons

L’événement Course de caisses à savons Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-06-06 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX