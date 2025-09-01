Course de chiens de traîneaux Orbey

Course de chiens de traîneaux Orbey samedi 17 janvier 2026.

Course de chiens de traîneaux

Lac Blanc Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-18 16:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Venez, en famille ou entre amis encourager les différents attelages présents pour cette évènement sportif au coeur d’un paysage immaculé.

Dans ce magnifique décor du Massif des Vosges, au Lac Blanc, venez assister à la course de chiens de traineaux avec près de 70 attelages qui sont attendus. Venez encourager les différents attelages au coeur d’un paysage immaculé. Venez vivre un spectacle incroyable du travail des mushers et des chiens.

Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la nature et des chiens !

Au programme ski joering 1 et 2 chiens, traîneau 2 chiens, traineau 3 et 4 chiens, traineau 5 et 6 chiens, traîneau 7 et 8 chiens.

Le samedi, 1ère manche avec un départ tirage au sort, le dimanche, 2e manche à partir des résultats de la veille.

Remise des prix le dimanche vers 16h.

Cette année, la course est aussi le championnat de France FFPTC.

Les chiens, même tenus en laisse, sont interdits lors de la course. .

Lac Blanc Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 contact@lac-blanc.com

English :

Come with family and friends to cheer on the various teams taking part in this sporting event in the heart of a pristine landscape.

German :

Kommen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden und feuern Sie die verschiedenen Gespanne an, die bei diesem sportlichen Ereignis inmitten einer unberührten Landschaft anwesend sind.

Italiano :

Venite con la vostra famiglia o i vostri amici a fare il tifo per le varie squadre che partecipano a questo evento sportivo nel cuore di un paesaggio incontaminato.

Espanol :

Venga con su familia o amigos y anime a los distintos equipos que participan en este acontecimiento deportivo en el corazón de un paisaje prístino.

