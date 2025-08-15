Course de Côte automobile Saint-Antonin-Noble-Val
Course de Côte automobile Saint-Antonin-Noble-Val vendredi 15 août 2025.
Course de Côte automobile
Route départementale 958, côte neuve Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-15 09:00:00
fin : 2025-08-15 18:00:00
Date(s) :
2025-08-15
Coupe de France automobile & championnat de la Ligue Occitanie
.
Route départementale 958, côte neuve Saint-Antonin-Noble-Val 82140 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 70 52 77 94 christianpetiot@orange.fr
English :
French Automobile Cup & Occitanie League Championship
German :
Französischer Automobilpokal & Meisterschaft der Liga Okzitanien
Italiano :
Coppa dell’Automobile francese e Campionato della Lega Occitania
Espanol :
Copa de Francia de Automovilismo y Campeonato de Liga de Occitanie
L’événement Course de Côte automobile Saint-Antonin-Noble-Val a été mis à jour le 2025-08-03 par Office de Tourisme Causses et Gorges de l’Aveyron