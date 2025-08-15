Course de Côte automobile Saint-Antonin-Noble-Val

Course de Côte automobile Saint-Antonin-Noble-Val vendredi 15 août 2025.

Course de Côte automobile

Route départementale 958, côte neuve Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Vendredi 2025-08-15 09:00:00

fin : 2025-08-15 18:00:00

2025-08-15

Coupe de France automobile & championnat de la Ligue Occitanie

Route départementale 958, côte neuve Saint-Antonin-Noble-Val 82140 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 70 52 77 94 christianpetiot@orange.fr

English :

French Automobile Cup & Occitanie League Championship

German :

Französischer Automobilpokal & Meisterschaft der Liga Okzitanien

Italiano :

Coppa dell’Automobile francese e Campionato della Lega Occitania

Espanol :

Copa de Francia de Automovilismo y Campeonato de Liga de Occitanie

L’événement Course de Côte automobile Saint-Antonin-Noble-Val a été mis à jour le 2025-08-03 par Office de Tourisme Causses et Gorges de l’Aveyron