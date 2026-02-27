COURSE DE CÔTE DE LODÈVE CHAMPIONNAT DE FRANCE Lodève

COURSE DE CÔTE DE LODÈVE CHAMPIONNAT DE FRANCE

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

Course automobile organisée sur la route de Lunas, les voitures sont chronométrées sur une montée de 4 km avec un départ toutes les 30 secondes. Les véhicules partent de la place de la mairie en convoi jusqu’à la ligne de départ. Une remise des prix aura lieu pour récompenser les pilotes les plus rapides le dimanche en fin d’après midi devant la cathédrale.

PROGRAMME

S 07/03 09:45 Essai chronométré

S 07/03 Course 1 en 2 montées, 3e montée à la discrétion de la direction de course

D 08/03 08:30 Essai chronométré

D 08/03 Course 2 en 2 montées, 3e montée à la discrétion de la direction de course

Parcours 4400 m avec une pente moyenne de 7 % (D 35, sortie de Lodève direction Lunas) .

7 Place de l’Hôtel de Ville Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 83 50 53 22

English :

Car race organized on the Lunas road, cars are timed on a 4 km climb with a start every 30 seconds. Vehicles leave from the town hall square in convoy to the starting line. A prize-giving ceremony will be held for the fastest drivers on Sunday afternoon, in front of the cathedral.

