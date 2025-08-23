Course de Côte de Montgueux Montgueux

Course de Côte de Montgueux Montgueux samedi 23 août 2025.

Course de Côte de Montgueux

Côte de l’Escargot Montgueux Aube

Tarif : 6 – 6 – 6 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-23

Cet événement emblématique du calendrier régional réunira pilotes confirmés et amateurs de sensations fortes sur le tracé exigeant qui surplombe la plaine troyenne.



Dans une ambiance conviviale et compétitive, les bolides graviront les lacets de la colline de Montgueux à toute vitesse, sous les yeux des spectateurs venus nombreux chaque année. Un week-end à ne pas manquer pour tous les amoureux de sport mécanique ! .

Côte de l’Escargot Montgueux 10300 Aube Grand Est asa.auboise10@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Course de Côte de Montgueux Montgueux a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne