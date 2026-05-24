Course de côte de motos Sur la départementale 10, entre Brodillon et Marlhes Marlhes

Marlhes

Course de côte de motos

Sur la départementale 10, entre Brodillon et Marlhes Route de Jonzieux Marlhes Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Nouvelle édition de ce championnat de France de la montagne.

Le moto club vous invite à découvrir cette impressionnante course de vitesse motos diverses catégories.

En attente du programme 2026.

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Sur la départementale 10, entre Brodillon et Marlhes Route de Jonzieux Marlhes 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes mc.picarloux42@gmail.com

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English :

Another edition of the French mountain championship.

The motorcycle club invites you to discover this impressive speed race for motorcycles in various categories.

Waiting for the 2026 program.

L’événement Course de côte de motos Marlhes a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme du Pilat