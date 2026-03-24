Course de côte moto Championnat de France de la Montagne au Petit-Abergement

Le Petit Abergement Haut Valromey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Les passionnés de vitesse (moto, side-car, quad) et de sensations fortes se donnent rendez-vous sur la 10 ème course de côte du Petit Abergement inscrite au Championnat de France de la Montagne 2026

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Le Petit Abergement Haut Valromey 01260 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 23 16 25

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English : Motorbike race French and Swiss championships

Fans of speed (motorbikes, sidecars, quads) and thrills will be in their element at the Petit Abergement hill climb.

L’événement Course de côte moto Championnat de France de la Montagne au Petit-Abergement Haut Valromey a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier