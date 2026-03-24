COURSE DE CÔTE ST JEAN DU GARD COL ST PIERRE Saint-Étienne-Vallée-Française

COURSE DE CÔTE ST JEAN DU GARD COL ST PIERRE

Col Saint Pierre Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

La Course de Côte St Jean du Gard Col St Pierre revient avec le Championnat de France de la montagne pour sa 52ème édition ! Pendant 3 jours riches en émotions en ville dans les paddocks, au Stand-Boutique officiel de l’ASA Alès, en route vers le circuit, et dans chaque virage en Panoramique sur les Cévennes, règne cette effervescence que seule peut procurer la passion !

En 2026, la course de côte Saint-Jean-du-Gard Col Saint-Pierre va vivre sa 52e Édition. À Saint-Jean-du-Gard, on a coutume de dire que le St-Pierre, c’est le début de l’été. Une chose est sûre, c’est que cette course ne ressemble à aucune autre. Pendant 3 jours riches en émotions en ville dans les paddocks, au Stand-Boutique officiel de l’ASA Alès, en route vers le circuit, et dans chaque virage en Panoramique sur les Cévennes, règne cette effervescence que seule peut procurer la passion !

La Course de Côte revient à Saint-Jean-du-Gard avec le Championnat de France de la montagne, les 10, 11 et 12 avril 2026. Un rendez-vous à ne pas manquer avec des champions, des passionnés, des fous furieux, des amateurs, des mécanos, des journalistes, des vidéastes, des chronométreurs, des commissaires de piste, du parfum de moteurs, des sangliers, des châtaignes, et une bonne dose de bonne humeur !

Tarif prévente sur le site jusqu’au 5 avril Entrée gratuite jusqu’à 14 ans. .

Col Saint Pierre Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie

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English :

The Course de Côte St Jean du Gard Col St Pierre returns with the French Mountain Championship for its 52nd edition! For 3 thrilling days? in the town paddocks, at the official ASA Alès stand-boutique, on the way to the circuit, and around every bend in the panoramic view of the Cévennes, the excitement that only passion can bring!

L’événement COURSE DE CÔTE ST JEAN DU GARD COL ST PIERRE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-03-20 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère