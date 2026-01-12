Course de cyclisme l’Essor basque Tour de Basse-Navarre Salle Airetik Saint-Palais

Course de cyclisme l’Essor basque Tour de Basse-Navarre

Salle Airetik Rue de la Bidouze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

La 51ème édition de l’Essor Basque, course cycliste élite open se découpe en 5 étapes. Pour sa troisième étape, le Tour De Basse Navarre , Saint-Palais accueillera le départ et l’arrivée.

Départ à 13h 55 de la rue de la salle Airetik, pour une arrivée prévue vers 16h45 devant la Gendarmerie, route de Gibraltar. .

Salle Airetik Rue de la Bidouze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course de cyclisme l’Essor basque Tour de Basse-Navarre

L’événement Course de cyclisme l’Essor basque Tour de Basse-Navarre Saint-Palais a été mis à jour le 2026-01-11 par Office de Tourisme Pays Basque