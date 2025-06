Course de draisienne Bonchamp-lès-Laval 4 juillet 2025 17:45

Début : 2025-07-04 17:45:00

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Course de draisienne à vos marques, prêts… roulez !

Organisée en ouverture du 20ᵉ Critérium de Bonchamp, la course de draisienne proposée par Laval Cyclisme 53 invite les plus jeunes à découvrir le vélo autrement. Destinée aux enfants de 2 à 6 ans, cette animation donnera le coup d’envoi d’une soirée sportive et festive, avant la caravane publicitaire et la course des élites.

Départ de la course de draisienne Vendredi 4 Juillet 17h45

Lieu Rue de la Faux Bonchamp-lès-Laval (à proximité du bar Le 2700M)

Inscription obligatoire avant le 2 juillet (aucune inscription sur place)

Inscription en ligne .

Rue de la Faux

Bonchamp-lès-Laval 53960 Mayenne Pays de la Loire +33 6 59 11 93 10 william.daniel.lc53@gmail.com

