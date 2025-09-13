Course de draisiennes Erdre en Anjou Erdre-en-Anjou

Course de draisiennes Erdre en Anjou Erdre-en-Anjou samedi 13 septembre 2025.

Course de draisiennes Erdre en Anjou

Prairie à Vern d’Anjou Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 09:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Course de draisiennes, organisée dans la prairie de Vern d’Anjou (à côté du Centre de Secours), le samedi 13 septembre 2025.

Course de draisiennes, le samedi 13 septembre 2025 à la prairie Vern d’Anjou (à côté du Centre de Secours).

Renseignements et inscriptions au Pôle Sport.

Départ des courses à 9h30, de 2 à 5 ans.

Apporte ton casque et ta draisienne ! .

Prairie à Vern d’Anjou Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 02 83 23 pole.sport@erdre-en-anjou.fr

English :

Draisienne race, organized in the Vern d’Anjou meadow (next to the Centre de Secours), on Saturday September 13, 2025.

German :

Draisinenrennen, das am Samstag, den 13. September 2025, auf der Wiese in Vern d’Anjou (neben dem Rettungszentrum) veranstaltet wird.

Italiano :

Gara di Draisiennes, organizzata nel prato del Vern d’Anjou (accanto al Centre de Secours), sabato 13 settembre 2025.

Espanol :

Carrera de Draisiennes, organizada en el prado de Vern d’Anjou (junto al Centre de Secours), el sábado 13 de septiembre de 2025.

L’événement Course de draisiennes Erdre en Anjou Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme Anjou bleu