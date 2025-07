Course de Garçon de Café Centre-ville d’Istres Istres

Samedi 2 août 2025 à partir de 21h30. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Élégance, adresse et bonne humeur au programme avec les cafetiers istréens !

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Elegance, skill and good humour are the order of the day with Istré’s café owners!

German :

Eleganz, Geschicklichkeit und gute Laune stehen bei den Cafetiers istréens auf dem Programm!

Italiano :

Eleganza, abilità e buon umore sono all’ordine del giorno con i proprietari dei caffè di Istré!

Espanol :

La elegancia, la habilidad y el buen humor están a la orden del día con los cafeteros de Istré

