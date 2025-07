Course de garçons de café At Home Café Ploërmel

Course de garçons de café At Home Café Ploërmel samedi 5 juillet 2025.

Course de garçons de café

At Home Café 3 Place du Tribunal Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 15:30:00

fin : 2025-07-05 17:30:00

Date(s) :

2025-07-05

Ne manquez pas la toute première course de filles et garçons de café de Ploërmel, un événement qui promet d’être inédit et plein de bonne humeur !

À l’occasion des festivités célébrant les 1 500 ans de la ville, cette animation originale réunira des professionnels de la restauration venus de tout Ploërmel Communauté, qui s’affronteront lors d’une course conviviale, insolite et pleine de rebondissements. À 15h30. .

At Home Café 3 Place du Tribunal Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 35 21 04 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Course de garçons de café Ploërmel a été mis à jour le 2025-06-26 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande