COURSE DE GARÇONS DE CAFÉ Saint-Brevin-les-Pins

COURSE DE GARÇONS DE CAFÉ Saint-Brevin-les-Pins vendredi 18 juillet 2025.

COURSE DE GARÇONS DE CAFÉ

Boulevard et centre de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 15:30:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Suite au succès rencontré lors des précédentes éditions de la course de garçons de café, le Casino Hôtel Spa JOA de Saint Brevin et la Ville de Saint Brevin ont décidé de renouveler l’évènement le vendredi 18 juillet.

Le rendez-vous est donné 15h30 pour le départ de la course.

Destiné à tous, saisonniers, estivants, habitants, cet événement convivial a pour objectif d’animer la station et de créer des liens entre tous.

Tout le monde peut s’inscrire et c’est gratuit ! Chaque participant vient avec son plateau si possible, et c’est parti !

Le principe est simple chaque participant doit parcourir un trajet semé d’obstacles d’environ 3,5 km (1 tour de 1,5 km et 1 tour de 2km), en portant sur un plateau 3 verres d’eau..

Le tout en un minimum de temps et en renversant un minimum d’eau !

Le parcours sera le suivant :

Tour 1 il débutera sur la terrasse du Casino, longera le boulevard de l’Océan, empruntera l’allée de la Tour Carrée puis remontera l’avenue du Président Roosevelt, l’allée des Embruns pour retrouver le boulevard de l’Océan.

Tour 2 même circuit sauf la dernière ligne droite qui après l’allée des Embruns continuera devant le poste de secours, puis sur la plage pour remonter direction boulevard de l’Océan et rejoindre la ligne d’arrivée située devant la terrasse du Casino.

Le jury départagera la course sous 2 critères l’ordre d’arrivée et le poids en eau.

Inscriptions à l’accueil du Casino, par téléphone au 02 28 53 20 00 ou par mail sur contact-saintbrevin@joa.fr

À vos plateaux, prêts, partez ! .

Boulevard et centre de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 20 00 reservation.stbrevin@joa.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement COURSE DE GARÇONS DE CAFÉ Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Saint Brevin