Course de glaces Station de Piau Aragnouet

Notre fantastique équipe d’animation vous invite pour une course de Glaces!,

Course d’obstacles en relais avec votre glace à la main! Lots à gagner! Animation à faire en famille ou entre amis, rires garanties!!

Rendez-vous sur l’aire ludique du Jardin des Découvertes ou centre commercial.

Animation gratuite, modulables en fonction des conditions météo.

à 17H00

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

Our fantastic animation team invites you to an Ice Race!

Relay obstacle course with your ice cream in hand! Prizes to be won! With family or friends, laughter guaranteed!

Meet in the play area of the Jardin des Découvertes or shopping center.

Free entertainment, flexible according to weather conditions.

at 17:00

