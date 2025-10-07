Course de La 1000 Pattes Espace Prarial Montgenèvre

Course de La 1000 Pattes

Espace Prarial 320 route d’Italie Montgenèvre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 07:00:00

fin : 2026-04-05 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04

La Course de la 1000 Pattes à Montgenèvre le grand rendez-vous des jeunes skieurs !

Cette rencontre sportive annuelle haute en couleurs réunit des enfants âgés de 5 à 10 ans autour de compétitions ludiques et chronométrées.

.

Espace Prarial 320 route d’Italie Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 52 52 1000-pattes@montgenevre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course de La 1000 Pattes

The Course de la 1000 Pattes in Montgenèvre: the big event for young skiers!

This colourful annual sporting event brings together children aged 5 to 10 for fun, timed competitions.

L’événement Course de La 1000 Pattes Montgenèvre a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme de Montgenèvre