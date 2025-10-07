Course de La 1000 Pattes Espace Prarial Montgenèvre
Course de La 1000 Pattes Espace Prarial Montgenèvre samedi 4 avril 2026.
Espace Prarial 320 route d’Italie Montgenèvre Hautes-Alpes
Début : 2026-04-04 07:00:00
fin : 2026-04-05 19:00:00
2026-04-04
La Course de la 1000 Pattes à Montgenèvre le grand rendez-vous des jeunes skieurs !
Cette rencontre sportive annuelle haute en couleurs réunit des enfants âgés de 5 à 10 ans autour de compétitions ludiques et chronométrées.
Espace Prarial 320 route d'Italie Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur
English : Course de La 1000 Pattes
The Course de la 1000 Pattes in Montgenèvre: the big event for young skiers!
This colourful annual sporting event brings together children aged 5 to 10 for fun, timed competitions.
