Course de la diversité Mourenx vendredi 10 octobre 2025.

Course de la diversité

Parc des Sports Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

En solo ou en duo, chacun peut venir marcher ou courir sur différentes distances (3 ou 6 km).

La course, ouverte à tous, incarne les valeurs de la diversité en entreprise avec 3 classements en duo handicap, mixité et intergénérationnel. .

Parc des Sports Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 35 37 13

