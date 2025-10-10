Course de la diversité Mourenx
Course de la diversité Mourenx vendredi 10 octobre 2025.
Course de la diversité
Parc des Sports Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
En solo ou en duo, chacun peut venir marcher ou courir sur différentes distances (3 ou 6 km).
La course, ouverte à tous, incarne les valeurs de la diversité en entreprise avec 3 classements en duo handicap, mixité et intergénérationnel. .
Parc des Sports Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 35 37 13
English : Course de la diversité
German : Course de la diversité
Italiano :
Espanol : Course de la diversité
L’événement Course de la diversité Mourenx a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Coeur de Béarn