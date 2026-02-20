Course de la Lamproie à Sainte-Terre Sainte-Terre

Course de la Lamproie à Sainte-Terre Sainte-Terre dimanche 29 mars 2026.

12 Avenue du Général de Gaulle Sainte-Terre Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

2026-03-29

COURSE DE LA LAMPROIE
Rejoignez-nous à Sainte-Terre pour une matinée sportive et solidaire !
La Course de la Lamproie se mobilise pour Mars Bleu.
En participant, vous soutenez la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal.

Au programme
Course 5 et 10 km Pour les plus motivés ! (Départ entre 9h et 9h30).
Marche 5 et 10 km Une marche solidaire ouverte à tous, en famille ou entre amis (Départ à 10h).   .

