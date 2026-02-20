Course de la Lamproie à Sainte-Terre Sainte-Terre

Course de la Lamproie à Sainte-Terre

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

COURSE DE LA LAMPROIE

Rejoignez-nous à Sainte-Terre pour une matinée sportive et solidaire !

La Course de la Lamproie se mobilise pour Mars Bleu.

En participant, vous soutenez la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal.

Au programme

Course 5 et 10 km Pour les plus motivés ! (Départ entre 9h et 9h30).

Marche 5 et 10 km Une marche solidaire ouverte à tous, en famille ou entre amis (Départ à 10h). .

