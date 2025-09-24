Course de La Loutre Vichy

Course de La Loutre Vichy mercredi 24 septembre 2025.

Course de La Loutre

Esplanade de la Rotonde Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 18:00:00

fin : 2025-09-24 21:00:00

Date(s) :

2025-09-24

Le 24/09, rejoignez la course caritative de 8 km organisée par Cultive TA PASTILLE ! Seul(e) ou en binôme avec relais au 4ᵉ km, ravito, récompenses et buvette. Tous les bénéfices reversés à Addapt 03 pour l’inclusion des personnes en situation de handicap

.

Esplanade de la Rotonde Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 30 06 84 cultivetapastille@gmail.com

English :

On 24/09, join the Cultive TA PASTILLE 8 km charity race! Alone or in pairs, with a 4? km relay, refreshments, rewards and refreshment bar. All profits donated to Addapt 03 for the inclusion of people with disabilities

German :

Machen Sie am 24.09. beim 8 km langen Wohltätigkeitslauf mit, der von Cultive TA PASTILLE organisiert wird! Allein oder zu zweit, mit Staffellauf auf 4 km, Verpflegungsstelle, Preisen und Getränken. Alle Gewinne gehen an Addapt 03 für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen

Italiano :

Il 24/09, partecipate alla corsa di beneficenza di 8 km organizzata da Cultive TA PASTILLE! Da soli o in coppia, con staffetta di 4 km, ristoro, premi e bar. L’intero ricavato sarà devoluto ad Addapt 03 per l’inclusione delle persone con disabilità

Espanol :

El 24/09, ¡participe en la carrera solidaria de 8 km organizada por Cultive TA PASTILLE! En solitario o por parejas, con un relevo de 4 km y medio, avituallamientos, recompensas y bar de refrescos. Todos los beneficios se donarán a Addapt 03 para la inclusión de personas con discapacidad

L’événement Course de La Loutre Vichy a été mis à jour le 2025-09-04 par Vichy Destinations