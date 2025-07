Course de la Madeleine Trophée des As Avenue Denis Pauleau Châteaurenard

Dimanche 3 août 2025 à partir de 17h. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Dimanche 2025-08-03

2025-08-03

Course camarguaise Trophée des As .

Venez assister à un spectacle taurin exceptionnel avec 4ème journée du Trophée des As, un événement phare de la saison taurine à Châteaurenard.

Cette promet des moments forts en émotions et en adrénaline.



Manade Jacques Bon.

Novillero, Dandy, Campino, Alyscamps, Valdemar, Praden, Socrate



Raseteurs invités :

Katif, Cadenas, Oukharti, T. Charrade, Hassab, Naim. .

Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 74 45 60

