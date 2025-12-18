Course de la Passerelle Lavans-lès-Saint-Claude

Course de la Passerelle

Pratz

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Dimanche 19 avril 2026

Plusieurs courses, pour tous les niveaux, adultes et enfants

Pour cette édition 2026, la course de la Passerelle vous propose un tout nouveau format en plus de la course solo et du relais !

Des courses pour tous les niveaux, pour tous les âges et bien évidemment les randonnées seront disponibles.

Un événement à Pratz dans le Jura

Nichée au cœur du Haut-Jura, la Course de la Passerelle se déroule à Pratz, charmant village jurassien entouré de forêts, de belvédères et de la chapelle de Saint-Romain.

Un cadre naturel exceptionnel entre vallées sauvages, sentiers boisés et panoramas sur la Bienne.

Idéal pour s’évader, respirer et relever un défi sportif dans une ambiance locale et chaleureuse. .

Pratz Lavans-lès-Saint-Claude 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté

