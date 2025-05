Course de la Ria – Étel, 15 juin 2025 08:30, Étel.

Le CNRE organise la Course de la Ria, un raid accessible à tous en kayak, paddle ou surfski !

Que vous soyez sportif confirmé ou amateur de balades nautiques, c’est l’occasion idéale de relever un défi, en solo, en famille ou entre amis.

Cette année, nous proposons deux parcours différents

Un parcours sportif pour ceux qui recherchent plus de challenge.

Un parcours familial pour ceux qui préfèrent une expérience plus tranquille tout en profitant de la descente de la Ria.

Rendez-vous à Etel à partir de 8h30 pour confirmer votre inscription et récupérer votre dossard.

Départ de course prévu à 10h30 à la Pointe du Perche à Belz. Briefing à 10h10.

Deux départs de navettes à 9h15 et 9h45 (réservation du créneau en ligne)

Tarifs

10 € / personne (avec votre propre matériel)

20 € / personne (avec location de matériel du CNRE, kayak, paddle ou surfski)

Le transport est inclus dans le tarif.

Un moment sportif, convivial et accessible à tous on vous attend nombreux !

Inscriptions en ligne .

