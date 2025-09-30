Course de la Rose Fécamp
Course de la Rose Fécamp mardi 30 septembre 2025.
Course de la Rose
Fécamp Seine-Maritime
Début : Vendredi 2025-09-30
fin : 2025-10-05
2025-09-30
Comme chaque année, la Ville de Fécamp se mobilise tout au long du mois d’octobre pour sensibiliser, informer et soutenir la recherche contre le cancer du sein.
Découvrez les temps forts
Mardi 30 septembre
Illumination en rose de la mairie de Fécamp
Vers 19h 19h30
Vendredi 3 octobre
Apérose, organisé par l’Agora.
Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer
Dimanche 5 octobre
Course de la Rose, organisée par La Rose Fécamp
Inscriptions sur www.helloasso.com / Stand au Triathlon du 28 septembre / Marché de Fécamp chaque samedi matin jusqu’au 4 octobre .
Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 00
