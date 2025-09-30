Course de la Rose Fécamp

Course de la Rose Fécamp mardi 30 septembre 2025.

Course de la Rose

Fécamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-30

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-09-30

Comme chaque année, la Ville de Fécamp se mobilise tout au long du mois d’octobre pour sensibiliser, informer et soutenir la recherche contre le cancer du sein.

Découvrez les temps forts

Mardi 30 septembre

Illumination en rose de la mairie de Fécamp

Vers 19h 19h30

Vendredi 3 octobre

Apérose, organisé par l’Agora.

Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer

Dimanche 5 octobre

Course de la Rose, organisée par La Rose Fécamp

Inscriptions sur www.helloasso.com / Stand au Triathlon du 28 septembre / Marché de Fécamp chaque samedi matin jusqu’au 4 octobre .

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 00

English : Course de la Rose

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Course de la Rose Fécamp a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme Intercommunal de Fécamp