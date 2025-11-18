Course de l’orientation Industrie Bel Air Textile Villeurbanne

Course de l’orientation Industrie Bel Air Textile Villeurbanne mardi 18 novembre 2025.

Course de l’orientation Industrie Mardi 18 novembre, 08h30 Bel Air Textile Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:30:00 – 2025-11-18T12:00:00

Fin : 2025-11-18T08:30:00 – 2025-11-18T12:00:00

Afin de sensibiliser de manière ludique et pédagogique, la CCI Lyon Métropole et ses partenaires accompagnent 24 collégiens de la commune de Villeurbanne pour leur faire découvrir les métiers du Textile. Plusieurs groupes d’élèves vont parcourir les entreprises, questionner différents interlocuteurs, découvrir plusieurs métiers.

Bel Air Textile 110 Rue Frédéric Fays, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de 3 entreprises industrielles sur le site de Bel Air Textile à Villeurbanne Course de l’industrie

CCI Lyon Métropole