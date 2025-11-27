Course de l’orientation Industrie collège saint joseph Le Chambon-Feugerolles

Course de l’orientation Industrie Jeudi 27 novembre, 09h30 collège saint joseph Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T09:30:00 – 2025-11-27T10:00:00

Fin : 2025-11-27T09:30:00 – 2025-11-27T10:00:00

Afin de sensibiliser de manière ludique et pédagogique, la CCI Lyon Métropole et ses partenaires (UIMM, Club CLEO) accompagnent 39 élèves de 3ème du collège St-Joseph du Chambon-Feugerolles pour leur faire découvrir les métiers de l’industrie. Plusieurs groupes d’élèves vont parcourir les entreprises, questionner différents interlocuteurs, découvrir plusieurs métiers.

collège saint joseph 3 place du 8 mai 1945 42500 Le Chambon-Feugerolles Le Chambon-Feugerolles 42500 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de 3 entreprises industrielles de la commune du Chambon-Feugerolles Course de l’industrie

CCI Lyon Métropole