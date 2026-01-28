Course de luge SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan

Course de luge

SAINT LARY PLA D’ADET Espace luge au Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 10:30:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

A vos marques… Prêts ??? Glissez !!

Matériel non fourni. Gratuit .

English :

On your marks… Ready??? Slide on!

