Course de luges 11/01/2026 Station de Piau Aragnouet dimanche 11 janvier 2026.
Course de luges 11/01/2026
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 13:30:00
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
L’équipe d’animation vous invite pour une course de luges. Prévoir tenue de ski, gants, bonnet, lunettes de soleil et votre méga bonne humeur!
Rendez-vous sur l’aire ludique Jardin des Découvertes.
Animation gratuite, modulable en fonction des conditions météo.
A partir de 13h30.
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
English :
The animation team invites you to a toboggan race. Bring your ski clothes, gloves, hat, sunglasses and your best spirits!
Meet at the Jardin des Découvertes play area.
Free entertainment, flexible according to weather conditions.
Starting at 1:30pm.
