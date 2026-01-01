Course de luges 11/01/2026 Station de Piau Aragnouet

Course de luges 11/01/2026

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 13:30:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

L’équipe d’animation vous invite pour une course de luges. Prévoir tenue de ski, gants, bonnet, lunettes de soleil et votre méga bonne humeur!

Rendez-vous sur l’aire ludique Jardin des Découvertes.

Animation gratuite, modulable en fonction des conditions météo.

A partir de 13h30.

.

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

The animation team invites you to a toboggan race. Bring your ski clothes, gloves, hat, sunglasses and your best spirits!

Meet at the Jardin des Découvertes play area.

Free entertainment, flexible according to weather conditions.

Starting at 1:30pm.

