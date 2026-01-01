Course de luges 18/01/2026 Station de Piau Aragnouet
Course de luges 18/01/2026 Station de Piau Aragnouet dimanche 18 janvier 2026.
Course de luges 18/01/2026
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-18 13:30:00
fin : 2026-01-18
2026-01-18
L’unique et inénarrable équipe d’animation de la station vous invite pour une course de luges.
Rendez-vous sur l’aire ludique du Jardin des Découvertes.
Animation gratuite, modulable en fonction des conditions météo.
à partir de 13h30
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
English :
The resort’s unique and hilarious animation team invites you to a sled race.
Meet at the play area in the Jardin des Découvertes.
Free entertainment, flexible according to weather conditions.
starting at 1:30pm
