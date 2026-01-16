Course de luges Station de Piau Aragnouet

Course de luges Station de Piau Aragnouet vendredi 20 février 2026.

Course de luges

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-20 14:00:00
fin : 2026-02-20 15:00:00

2026-02-20

Notre fantastique équipe d’animation vous invite pour une course de luges!,

Rendez-vous sur l’aire ludique du Jardin des Découvertes ou centre commercial.
Animation gratuite, modulables en fonction des conditions météo.
à 14H00
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69  infos@piau-engaly.com

English :

Our fantastic animation team invites you to a sledging race!

Meet at the play area of the Jardin des Découvertes or shopping center.
Free entertainment, flexible according to weather conditions.
at 2.00 pm

