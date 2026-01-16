Course de luges Station de Piau Aragnouet
Course de luges Station de Piau Aragnouet vendredi 20 février 2026.
Course de luges
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 14:00:00
fin : 2026-02-20 15:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Notre fantastique équipe d’animation vous invite pour une course de luges!,
Rendez-vous sur l’aire ludique du Jardin des Découvertes ou centre commercial.
Animation gratuite, modulables en fonction des conditions météo.
à 14H00
.
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Our fantastic animation team invites you to a sledging race!
Meet at the play area of the Jardin des Découvertes or shopping center.
Free entertainment, flexible according to weather conditions.
at 2.00 pm
L’événement Course de luges Aragnouet a été mis à jour le 2026-01-16 par OT de Piau-Engaly|CDT65