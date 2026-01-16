Course de luges Station de Piau Aragnouet

Course de luges

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

L’unique et inénarrable équipe d’animation de la station vous invite pour une course de luges.

Rendez-vous sur l’aire ludique du Jardin des Découvertes.

Animation gratuite, modulable en fonction des conditions météo.

à partir de 14h00

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

The resort’s unique and hilarious animation team invites you to a sled race.

Meet at the play area in the Jardin des Découvertes.

Free entertainment, flexible according to weather conditions.

starting at 2pm

