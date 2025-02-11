Course de Noël des moulins Steenvoorde
Course de Noël des moulins Steenvoorde dimanche 21 décembre 2025.
Course de Noël des moulins
Steenvoorde Nord
12km/21,1 km
13: semi
13h30: 12km
Rendez-vous à la salle des sports Saint-Exupery.
Restauration, buvette, prix du meilleur déguisemnt. .
Steenvoorde 59114 Nord Hauts-de-France +33 6 34 35 12 91 moulins.steenvoorde@gmail.com
