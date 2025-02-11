Course de Noël des moulins

Steenvoorde Nord

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

12km/21,1 km

13: semi

13h30: 12km

Rendez-vous à la salle des sports Saint-Exupery.

Restauration, buvette, prix du meilleur déguisemnt. .

Steenvoorde 59114 Nord Hauts-de-France +33 6 34 35 12 91 moulins.steenvoorde@gmail.com

