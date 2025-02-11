Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Course de Noël des moulins Steenvoorde

Course de Noël des moulins Steenvoorde dimanche 21 décembre 2025.

Course de Noël des moulins

Steenvoorde Nord

Tarif : – –

12km/21,1 km

13: semi
13h30: 12km
Rendez-vous à la salle des sports Saint-Exupery.
Restauration, buvette, prix du meilleur déguisemnt.   .

Steenvoorde 59114 Nord Hauts-de-France +33 6 34 35 12 91  moulins.steenvoorde@gmail.com

